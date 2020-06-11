Son dakika haberi: Piknik masasını denize koyup tramplen gibi kullandılar
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Son dakika haberi: Piknik masasını denize koyup tramplen gibi kullandılar

Son dakika haberleri: Piknik masasını denize koyup tramplen gibi kullandılarKOCAELİ'nin Dilovası ilçesi sahilinde parkta bulunan bankın söküp denizin içine koyulup üzerine de su kanalı için kullanılan taşların konularak tramplen gibi kullanılması tepki gördü.

Son dakika haberi: Piknik masasını denize koyup tramplen gibi kullandılar
11.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:50

Piknik masasını denize koyup tramplen gibi kullandılar

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi sahilinde parkta bulunan bankın söküp denizin içine koyulup üzerine de su kanalı için kullanılan taşların konularak tramplen gibi kullanılması tepki gördü.Havaların ısınmasıyla birlikte Dilovası Tavşancıl sahiline gelenler denize girerken, bu sabah sahilde bulunan piknik masasının denize konulduğu görüldü. Sahilde bulunan piknik masasının sökülerek denizin içerisine konulduğu, üzerine de su kanalı için konulan taşların konularak tramplen gibi kullanıldığı anlaşıldı. Sabah sahile gelen görevliler piknik masasını denizden çıkardı. Tavşancıl Parkı sorumlusu Dilaver Güngör bankın denizin içerisine konulmasına ve çöplerin sahile atılmasına tepki göstererek, 'Mevsim başladı, biz her sabah buraya geldiğimizde bu manzarayla karşılaşıyoruz. Milletin emeğiyle yapılan bu hizmeti böyle denize atıyorlar. Vatandaşımız biraz daha duyarlı olursa çok güzel olacak.' dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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