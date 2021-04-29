Son dakika haberi | PFDK kararları açıklandı

Son dakika spor haberi... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Helenex Yeni Malatyaspor'a ve Medipol Başakşehir'e para vezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Helenex Yeni Malatyaspor'a ve Medipol Başakşehir'e para vezası verdi.

Alınan kararlar şöyle;

1- HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 25.04.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)Aynı müsabakada HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübünün, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)Aynı müsabakada HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübünün, mensuplarının Stadyum Yerleşim Planına aykırı şekilde hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 25.04.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu HERMENEGILDO DA C PAULO BARTOLOMEU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü kaleci antrenörü İLKER AVCIBAY'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 25.04.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig müsabakasında, mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, mensubunun COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- KASIMPAŞA A.Ş. idarecisi SERKAN REÇBER'in, 25.04.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TUZLASPOR A.Ş.'nin, 25.04.2021 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş.'nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 25.04.2021 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı