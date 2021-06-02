Son dakika haberi... Petrol ve altın fiyatları yükseldi

Son dakika haber... Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkeler grubunun (OPEC+) dünkü toplantısında Haziran'da ve Temmuz'da petrol arz kesintilerinin kademeli olarak azaltılması planına bağlı kalmasından sonra, Brent petrolün varil fiyatı 71 doların üzerine yükseldi.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkeler grubunun (OPEC+) dünkü toplantısında Haziran'da ve Temmuz'da petrol arz kesintilerinin kademeli olarak azaltılması planına bağlı kalmasından sonra, Brent petrolün varil fiyatı 71 doların üzerine yükseldi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman OPEC+ toplantısından sonra yaptığı açıklamada, ABD ve Çin'deki talebin güçlü bir şekilde toplarlandığını belirtti.

ABD Hazine tahvili getirilerinin yükselmesi ve yatırımcıların risk iştahındaki artışla 1,900 doların altına gerileyen altının ons fiyatı da, gelen alımlarla yeniden bu düzeyin üzerine çıktı.OPEC+ grubunun Salı günü yaptığı toplantıdan sonra yapılan açıklamada, sonraki toplantının 1 Temmuz'da yapılacağı belirtildi ve petrol kısıntıları anlaşmasına Nisan ayında, Meksika dahil, yüzde 114 uyum sağlandığı vurgulandı.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.59 artışla 71.09 dolar,Batı Teksas yüzde 0.53 artışla 68.37 dolar,altın yüzde 0.27 artışla 1,905.53 dolar,gümüş yüzde 0.54 artışla 28.05 dolar,bakır yüzde 0.35 düşüşle 10,239.00 dolar,platin yüzde 0.51 düşüşle 1,189.94 dolar,paladyum yüzde 0.02 düşüşle 2,862.75 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 527 liraya, çeyrek altın 867 liraya, Cumhuriyet altını da 3,458 liraya yükseldi.ALB Forex günlük bülteninde, Rusya Tarım Bakanlığı'nın Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın buğday ihracat vergisinin 2-8 Haziran'da keskin bir şekilde düşeceğini duyurduğuna işaret edilerek, şöyle denildi: "Çin'den gelen yüksek ithalat talebi, Güney Amerika'daki kuraklıklar ve Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'nın bazı bölgelerindeki kurak koşullar nedeniyle mısır fiyatlarındaki küresel düşüş, 2020/2021 yerel mısır mahsulü beklentilerine rağmen yerel mısır fiyatlarını yükseltti."Rusya Tarım Bakanı Dmitry Patruşev bir mülakatta, devletin tahıl fiyatlarını kontrol altında tutmak için kullandığı müdahale fonundaki tahıl rezervlerini yaklaşık 3.0 milyon tona çıkarmayı planladıklarını bildirdi.."Çin, ithalatın kontrolden çıktığı endişesiyle mısır ithalatını sınırlama kararı aldı. Karar bazı ABD kargolarının iptal edilmesine neden oldu."Fildişi Sahili'nin kakao yetiştirilen bölgelerinde arka arkaya ikinci hafta yağmurun az kalması, Nisan-Eylül ortası mahsulün Haziran ayı sonuna doğru düşebileceği korkusunu uyandırdı."Asyalı şeker tüccarları, Vietnam'ın Haziran ayında anti-damping politikası açıklaması öncesinde artan bir belirsizlikle karşı karşıya. Pazar kaynakları, şeker envanterinin azalmasıyla birlikte yerel fiyatların yükseldiğini kaydetti."JP Morgan geçen haftaki bir araştırma notunda, enflasyonun artmaya devam etmesi halinde emtiaların yatırımcılar için faydalı bir koruma görevi göreceğini belirtti."Soya fiyatı yükselen trend etkisinde hareket etmeye devam ediyor. Dün 1575.10 seviyesini test eden fiyat bugün 30 günlük ortalamasına tutunuyor. "Fiyatta yükseliş eğiliminin sürmesi halinde 1575.10 seviyesi yeniden test edilebilir. Tersi durumda 1521.30 seviyesi destek konumunda bulunuyor."Mısır fiyatı 602.05 seviyesine kadar sert düşmesinin ardından yükselişini sürdürüyor. Dün 684.50 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştiren fiyat bu seviye üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor. "Fiyatta kalıcılık sağlandığı ve yükseliş eğilimi sürdüğü takdirde 703.25 bir sonraki seviye olarak takip edilebilir. Tersi durumda 684.50 seviyesinin altındaki fiyatlamalarda 670.80 seviyesi destek olarak takip edilebilir.Pamuk, yükselen trend bölgesinden destek buldu. 84.25 ara bölge üzerinde kalıcılı olmakta zorlanan pamukta, bu bölge üzerinde kalıcı fiyatlamalarda 86.20 seviyesine doğru alımlar ön planda kalmaya devam edebilir. Olası geri çekilmelerde yükseliş trendi 81.50 seviyesinden geçmektedir."Buğdayda, 50 günlük hareketli ortalamanın geçilmesi ile başlayan güçlü alımlar 20 günlük ortalamada sınırlı kaldı. 20 günlük ortalamanın geçtiği 700.00 seviyesini geçmekte zorlanan buğdayda, bu seviye üzerinde kalıcı hareketlerde 715/ 730 bandına doğru alımlar ön planda kalmaya devam edebilir. 700 seviyesinin geçilememesi durumunda ise 675 destek seviyesi takip edilebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı