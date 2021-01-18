Son dakika haberi... Petrol ve altın fiyatları yatay

Dolardaki yükselişin baskısıyla geçen haftanın ikinci yarısında düşen altın fiyatları, ABD'nin Covid-19 yardımlarını artıracağının açıklanmasının ardından, enflasyona karşı koruma sağlayan bir yatırım aracı olarak artan alımlarla düşüş baskısını etkisizleştirdi ve sarı maden yeni haftanın ilk işlem gününde yatay hareket ediyor.

Covid-19 kısıtlamalarıyla yeni haftanın ilk gününde 55 doların altına düşen Brent petrol ve 53 doların altına inen Batı Teksas petrolü de bu düzeylerde yatay düzeylerde işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.09 artışla 55.05 dolar,Batı Teksas yüzde 0.46 artışla 52.41 dolar,altın yüzde 0.45 artışla 1,834.84 dolar,gümüş yüzde 0.64 artışla 24.88 dolar,bakır yüzde 1.86 düşüşle 7,934.00 dolar,platin yüzde 0.30 artışla 1,079.19 dolar,paladyum yüzde 1.08 düşüşle 2,365.42 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 443 liraya, çeyrek altın 731 liraya, Cumhuriyet altını da 2,915 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde şöyle denildi: "Piyasalar açısından yoğun sayılacak bir hafta geride kalırken, altının yaşananlara karşı tepkisi satıcılı yönde oldu. Haftaya 1849 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, hafta boyu satıcılı bir hareket içerisinde seansı tamamladı. "ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alım programına beklenenden önce son vereceği tartışmalarının yaşanmaya başlandığı ortamda, Fed Başkanı Jerome Powell'in hafta içinde yaptığı konuşma daha da önem kazandı. "Bu tartışmaya son veren açıklamayı yapan Başkan, enflasyonda kalıcı bir toparlanma görmeden faiz artırma adına aceleci davranmayacağını bir kez daha vurgularken, tahvil alım programının erken biteceği tartışmasını başlatan Fed üyelerine ise iletişim konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği hakkında uyarıda bulundu. "Başkanın sözleri sonrası altın kısmen pozitif tepki verse de, bu pozitifliğini haftanın sonuna kadar taşıyamadı. Haftanın bir diğer gelişmesi ise Yeni Başkan Joe Biden'ın Fed sonrası yaptığı teşvik paketi açıklamasıydı. Başkan Biden 1.9 trilyon dolar büyüklüğünde bir teşvik paketi açıkladı. Başkanın açıkladığı paket, salgınla mücadeleden, vatandaşlara doğrudan verilecek olan yardımlara kadar birçok konuyu içeriyor. "Ancak paketin büyüklüğü dolayısıyla Cumhuriyetçilerin de desteğine ihtiyaç duyulması dolayısıyla piyasalar şimdilik bu pakete temkinli yaklaşıyor. Altın, haftanın son gününde daha da satıcılı bir seyre dönerek seansı 1828 dolar/onstan yüzde 1.2 kayıpla tamamladı. Üst üste ikinci haftayı da kırmızıda kapatan sarı maden, iki yüz günlük hareketli ortalamanın altına çekilmiş oldu."Gümüş de altınla benzer şekilde haftayı kırmızıda kapatırken, 25 dolar/onsun altındaki işlemlerine devam ediyor. Geçtiğimiz haftaya 25.43 dolar/ons seviyesinden başlayan beyaz maden, seansı 24.77 dolar/onstan yüzde 2.6 kayıpla tamamladı."Platin, diğer kıymetli madenlerin aksine haftayı yeşilde kapatmayı başarırken, haftanın en yüksek volatiliteli kıymetli madeni oldu. 1009 dolar/ons seviyesine kadar çekilen platin, aynı haftada 1134 dolar/onsla son dört yılın en yüksek seviyesinden yeni zirve kaydetti. Haftayı ise 1073 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki haftaya kıyasla yüzde 0.6 kazancı hanesine yazmış oldu."Paladyum ise haftayı yeşilde kapatmayı başarırken platin ile birlikte pozitif kapanış yapan bir diğer kıymetli maden oldu. Paladyum, 2368 dolar/ons seviyesinden haftaya başladıktan sonra, seansı 2388 dolar/onstan tamamlarken yüzde 0.8 kazancı hanesine yazdı."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda alıcı ve satıcı işlemlerinin dengeli olduğu bir hafta geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşti. Hacim açısından düşük denilecek bir hafta yaşanırken Borsa İstanbul'da toplamda 9,711 kg altın, 13,714 kg gümüş işlemiyle haftalık seans tamamlanmış oldu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı