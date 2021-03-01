Son dakika haberi... Petrol ve altın fiyatları geriledi

ABD Temsilciler Meclisi'nin 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki koronavirüs yardım paketini onaylayarak Senato'ya göndermesinin ardından yükselen petrol fiyatları, en büyük petrol ithalatçısı Çin'in Şubat ayı Caixin imalat satın alma yöneticileri endeksi verisinin düşmesinin de etkisiyle hafif geriledi.

Emtia piyasalarında 1,716 dolar ile Haziran ayından bu en düşük düzeyi görmesinin ardından, küresel piyasalarda doların zayıflaması ve ABD Temsilciler Meclisi'nin koronavirüs yardım paketini onaylamasıyla, hafif toparlanarak 1,750 doların üzerine dönen altın fiyatları da 1,740 dolar düzeyine döndü.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.48 artışla 64.94 dolar,Batı Teksas yüzde 0.21 artışla 61.74 dolar,altın yüzde 0.76 artışla 1,740.22 dolar,gümüş yüzde 1.44 artışla 26.90 dolar,bakır yüzde 3.79 düşüşle 9,000.00 dolar,platin yüzde 1.98 artışla 1,209.69 dolar,paladyum yüzde 1.96 artışla 2,363.29 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 405 liraya, çeyrek altın 680 liraya, Cumhuriyet altını da 2,721 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, geçen hafta ABD tahvil getirilerindeki sert yukarı doğru hareketin piyasaları etkisi altına aldığına işaret edilerek, "Kıymetli madenler de bu hareketten nasibini satış yönlü alarak kırmızıda bir haftayı geride bıraktılar" denildi ve şöyle devam edildi: "Altın ise 1784 dolar/ons seviyesinden başladığı haftada ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın destekleyici sözleriyle kısa vadede 1800 dolar/onsun üzerine tırmansa bile buralarda tutunmayı başaramadı. Başkan Jerome Powell, ABD Kongresine yaptığı sunumda enflasyon kaygılarının ve bazı varlıklarda balon oluşma riskinin farkında olduklarını savunarak, önceliklerinin tam istihdamın yakalanmasını görmek olduğunu vurguladı. "Başkan aynı zamanda tahvil alım programına devam ederek piyasayı desteklemeye devam edeceğine bir kez daha değindi. Başkanın güvercin tonlu söylemlerine rağmen, ABD tahvil getirilerindeki artış piyasaları haftanın sonuna kadar etkisi altına aldı ve birçok varlık sınıfına satış getirdi. "Altın da bu satıştan nasibini alarak 1717 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi ve Son sekiz ayın en düşük seviyesini test etmiş oldu. Seans sonunda toparlanma çabasında hareket eden sarı maden, 1734 dolar/onstan dengelendi ve yüzde 2.8 kaybı hanesine yazmış oldu. "Gümüş, geçtiğimiz haftayı altın gibi kırmızıda kapatmasına rağmen, altına görece daha az bir kayıpla haftayı tamamladı. 26.67 dolar/onstan seansı tamamlayan beyaz maden, yüzde 2.3 kaybı hanesine yazmış oldu. Altın gümüş rasyosu ise gümüşün lehine olmaya devam ediyor, burada izlediğimiz 64 seviyesinin aşağı doğru kırılması gümüş için pozitif olmaya devam edebilir."Platin ise haftanın en çok değer kaybeden kıymetli madeni olurken, 1194 dolar/onstan tamamladığı haftada yüzde 6.4 kayıp yaşamış oldu. Platin, kısa vadede negatif görünüm içerisinde olsa da toparlanan ekonomilerden pozitif etkileneceğinden yukarı doğru ivmesi için potansiyelini taşımaya devam ediyor."Paladyum, 2318 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlarken önceki haftaya kıyasla hanesine 2,8 kayıp yazarken diğer kıymetlilerle benzer ortalama bir kayıp yaşamış oldu. Paladyumun da toparlanan ekonomilerden payına düşen pozitiflikten nasibini alması beklenebilir."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda geçtiğimiz hafta altın işlemleri hacminde güçlenme görülürken, alıcıların iştahlı olduğu seanslar da devam etti. Altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 3.00-4.00 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 17,147 kg altın, 17,433 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı