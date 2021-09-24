Petrol Ofisi'ne 'Yüksek Övgüye Değer' ödülü verildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Petrol Ofisi'ne "Yüksek Övgüye Değer" ödülü verildi

AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Petrol Ofisi'ne

Petrol Ofisi, İşveren Markası Yönetimi Ödülleri (Employer Brand Management Awards) 2021'de insan kaynakları alanında "Yüksek Övgüye Değer" ödülüne layık görüldü.

Petrol Ofisi, İşveren Markası Yönetimi Ödülleri (Employer Brand Management Awards) 2021'de insan kaynakları alanında "Yüksek Övgüye Değer" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iletişim dünyasının önemli uluslararası yayınlarından "Communicate Dergisi" tarafından 6 yıldır düzenlenen programın 2021 kazananları, Londra'da düzenlenen törenle açıklandı.

Bu yıl rekor sayıda katılımın olduğu belirtilen açıklamaya göre, uzmanlardan oluşan jüri, yaratıcılığı, yenilikçiliği, yetenekleri çekme ve elde tutma konusunda gerçek anlamda özveri sergileyen kampanyaları ve organizasyonları belirledi.

Bu kapsamda, Petrol Ofisi, İşveren Markası Yönetimi Ödülleri 2021'de "Yüksek Övgüye Değer" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi İnsan Kaynakları Yöneticisi (CHRO) Neslihan Yalçın, İşveren Markası Yönetimi Ödülleri'nin önemli bir küresel ödül programı olduğunu belirterek, "Bu yarışmada, her kategori için ayrı değerlendirme kriterleri ve özel oluşturulmuş puan tabanlı bir sistem bulunuyor. Böylesine uluslararası prestije sahip önemli bir yarışmada, alanlarında uzman bir jüri tarafından gerçekleştirilen titiz bir değerlendirmenin ardından ödüle layık görülmemiz, bizler için gurur ve motivasyon kaynağı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi'ne Yüksek Övgüye Değer ödülü verildi

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Mehmet Nuri Sezai Temelli Binali Yıldırım
Magazin Şevval Şahin Düm Tek Tek Yiğit Marcus Aral
Spor Muslera Fatih Terim Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Nuri Ersoy Demir Çelik Donald Trump Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Petrol Ofisi'ne 'Yüksek Övgüye Değer' ödülü verildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:10:12. #1.12#