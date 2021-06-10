Son dakika haberi | Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

Son dakika haberleri: ABD'de ham petrol stoklarının azalmasına karşın, benzin stoklarında büyük oranda artışı gösteren verinin ardından hafif gerileyen petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol talebindeki artış öngörüsünü koruması üzerine yükseldi.

ABD'de ham petrol stoklarının azalmasına karşın, benzin stoklarında büyük oranda artışı gösteren verinin ardından hafif gerileyen petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol talebindeki artış öngörüsünü koruması üzerine yükseldi.

OPEC'in Aylık Petrol Raporu'nda, küresel petrol talebindeki artışın günde ortalama 6.0 milyon varil olarak korundu ve 2021 yılında toplam talebin günde ortalama 96.58 milyon varile çıkacağı belirtildi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 4 Haziran'da biten haftada 5.2 milyon varil düşüşle 474 milyon varile geriledi. Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi de, bir önceki haftadaki 9.7 milyon varilden, günde ortalama 9.4 milyon varile geriledi. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, bu dönemde ABD'de benzin stokları 2.41 milyon varil ve damıtılmış petrol ürünleri stokları ise 3.75 milyon varil yükseldi.ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı öncesinde hafif gerileyip 1,890 doların altına inen altının ons fiyatı da bu düzeylerde yatay hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.51 artışla 72.39 dolar,Batı Teksas yüzde 0.53 artışla 69.97 dolar,altın yüzde 0.08 artışla 1,889.78 dolar,gümüş yüzde 0.38 artışla 27.88 dolar,bakır yüzde 0.44 düşüşle 9,971.00 dolar,platin yüzde 0.63 düşüşle 1,146.16 dolar,paladyum yüzde 0.41 düşüşle 2,764.69 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 513 liraya, çeyrek altın 844 liraya, Cumhuriyet altını da 3,360 liraya geriledi.ALB Forex'in tarımsal emtia bülteninde, "ABD'nin bazı bölgelerinde kuru hava, çiftçiler için bir endişe kaynağı ve ABD mısır fiyatlarındaki oynaklığın önde gelen bir faktörü olmaya devam ediyor. Kuruluk endişeleri, Tarım Bakanlığı'nın 6 Haziran'daki mahsul koşulları raporuyla doğrulandı ve bu rapor, mısır koşullarının ulusal olarak beklenen yüzde 2'lik düşüşe karşı yüzde 4.0 düştüğünü gösterdi."ABD Tarım Bakanlığı (USDA), haftalık mahsul ilerleme raporunda, ABD mısır mahsulünün yüzde 72'sini 'iyi' seviyeden 'mükemmele' doğru derecelendirdi."ABD Tarım Bakanlığı'nın mahsul ilerleme raporuna göre ABD'li soya fasulyesi çiftçileri, Ortabatı'daki elverişli koşullar altında geçen yıla göre ekim hızını ve beş yıllık ortalamayı hızlandırdı."Rusya Ekonomi Bakanı Reshetnikov, küresel gıda maliyetleri arttıkça ihracata yönelik 'amortisör' niteliğinde daha fazla kısıtlama çağrısında bulundu."Mısır için küresel arz tahminleri, Brezilya'da devam eden kuru hava ve Çin'in güçlü alımları nedeniyle şimdiden küçülüyor."Geçen hafta Fildişi Sahili'nin kakao yetiştirilen bölgelerinin çoğunda olağandışı bir kuraklık devam etti ve çiftçilerin Nisan-Eylül ayları arasındaki orta mahsulün tükenebileceğine dair korkularını körükledi."ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Cuma sabahı, 175,000 ila 600,000 ton arasında değişen ticaret tahminlerine uygun olarak haftalık buğday ihracat satışlarının toplam 365,100 ton olduğunu söyledi."Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) dün bildirdiğine göre, dünya tahıl üretimi yeni bir rekor seviyeye ulaşma yolunda olmasına rağmen, küresel gıda fiyatları Mayıs ayında on yıldan fazla bir sürenin en hızlı aylık oranında yükseldi."Soya fiyatı mayıs sonundan başlayan yükselen kanal trendini aşağı yönlü kırıp 1549.45 seviyesine kadar geri çekilmesinin ardından yükselişe geçti. Bugün pozitif görünüm sergileyen fiyat 1574.85 seviyesini yukarı yönlü test ediyor. Fiyatta yükseliş hareketinin sürmesi halinde 1588.45 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Tersi durumda 1567.55 seviyesi destek olarak takip edilebilir."Mısır fiyatı yükselen kanal trendi içerisindeki hareketini sürdürüyor. Bugün pozitif görünüm sergileyen fiyat 697.90 seviyesini yukarı yönlü test ediyor. Düşüş trendinin de denk geldiği 697.90 seviyesinin aşılması halinde 705.60 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. Tersi durumda 684.80 seviyesi destek konumunda bulunuyor."Pamukta, 20 ve 50 günlük hareketli ortalama bölgesinden gelen alımların ardından bir miktar satış izleniyor. 86.25 seviyesi üzerinde kalıcı olmakta zorlanan pamukta, bu bölge üzerinde kalıcı hareketlerde oluşan yükselen kama direncine denk gelen 87.00 seviyesi izlenebilir. 86.25 seviyesi altında fiyatlamalarda ise 85.20 seviyesinden geçen trend desteği takip edilebilir:

"Kahvede, yükselen kanal görünümü korunuyor. Aşağı alanda test ettiği kanal trend bölgesi 155.75 seviyesinden geçmekte. Bu seviye altındaki hareketlerde satış baskısı 20 günlük ortalamanın geçtiği 154.50 seviyesine doğru hız kazanabilir. 155.75 seviyesi üzerinde kalıcılık korunduğu sürece ise düşüş trendinin geçtiği 161.30 bölgesi ara direnç olarak takip edilebilir. 161.30 seviyesinin aşılması durumunda 166.60 ana direnç seviyesine doğru yükseliş hareketi yaşanabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı