Son dakika haberi: Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

Bir son dakika haberine göre ABD hampetrol stoklarının düştüğüne ilişkin verinin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 2.0 dolayında yükselirken, yaklaşık bir hafta aradan sonra yeniden 1,900 dolara dönen altın da bu düzeylerde yatay hareket ediyor.