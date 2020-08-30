Son dakika haberi | Petank Altın Nokta'da Kocaeli iki derece kazandı
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Son dakika haberi | Petank Altın Nokta'da Kocaeli iki derece kazandı

Son dakika gündem haberi... Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98.yıldönümü nedeniyle Bocce Petank Altın Nokta Türkiye Şampiyonası'nda Kocaeli ekibi 2 derece elde etti.

Son dakika haberi | Petank Altın Nokta'da Kocaeli iki derece kazandı
30.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 30.08.2020 10:00

Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98.yıldönümü nedeniyle Bocce Petank Altın Nokta Türkiye Şampiyonası'nda Kocaeli ekibi 2 derece elde etti.

Pandemi sürecinde müsabakaların yasaklanmasının ardından ilk kez bocce branşında gerçekleşen turnuvaya 20 şehirden 54 kadın, 99 erkek olmak üzere toplam 153 sporcu katıldı. Ankara, Antalya, Bartın, Bingöl, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Niğde, Samsun, Siirt ve Yalova'da eş zamanlı olarak düzenlendi. Şampiyonanın ilk gününde sporcuların performansları anlık olarak online sistem üzerinden federasyona ulaştırıldı. İkinci günde ise en iyi 16 kadın ve erkek sporcu final etabı için canlı yayında topların başına geçti.

Sekiz oyuncunun şampiyonluk için kıyasıya yarıştığı final etabına Kocaeli, birbiriyle kuzen olan üç oyuncusunu taşıdı. Kocaeli'yi takip eden Ankara ise 2 oyuncusuyla final oynadı. Elazığ, Bursa ve Konya ise birer sporcusuyla şampiyonluğa uzanmak için en iyi atışlarını sergiledi. Ancak erkekler final etabına Kocaelili sporcular, Ömer Erdemir şampiyon olurken Esat Çelik ise 3. oldu. Kadınlarda ise Bursa'dan Sena Öngen birinciliği elde etti. Diyarbakır ve Bingöllü kadın sporcular ise 2 ve 3'üncülüğü kazandı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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