Son dakika haberi! Pet shop mağazasında yangın çıktı
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Son dakika haberi! Pet shop mağazasında yangın çıktı

Son dakika haberi! Pet shop mağazasında yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir pet shop mağazasında çıkan yangında 1 kuş telef olurken, vatandaşlar ise diğer hayvanların zarar görmemesi için seferber oldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir pet shop mağazasında çıkan yangında 1 kuş telef olurken, vatandaşlar ise diğer hayvanların zarar görmemesi için seferber oldu.

Yangın, Düzce'nin Aziziye Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bulunan bir pet shop mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Postoğlu'na ait pet shop mağazasında elektrik kontağından yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, aynı zamanda içeride bulunan hayvanları kurtarmak için seferber oldular. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ettiği sırada hayvanlar dışarıya çıkarıldı. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken, dışarı çıkartılan hayvanların korkmaması için özel ilgi gösterildi. Yangın alanında bir muhabbet kuşu telef olurken, dumanların arasında kalan bir başka kuş ise telef olmaktan son anda kurtarıldı. Olay yerine gelen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yılmaz ise korkan köpeklerden bir tanesini sahiplendi.

İş yeri sahibi Burak Postoğlu, "Yangın elektrik kontağından çıktı. 1 muhabbet kuşu telef oldu. Hayvanlarımızı hemen dışarı çıkarttık. Yangın kontrol altına alındı. Bir kuşumuz da dumanların arasından çıkarttık. Herhangi bir sorun yok" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Son dakika haberi! Pet shop mağazasında yangın çıktı
Son dakika haberi! Pet shop mağazasında yangın çıktı
Son dakika haberi! Pet shop mağazasında yangın çıktı
Son dakika haberi! Pet shop mağazasında yangın çıktı
Son dakika haberi! Pet shop mağazasında yangın çıktı
Son dakika haberi! Pet shop mağazasında yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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