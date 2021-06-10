Son dakika haberi... Peru'da savcılık devlet başkanı adayı Fujimori hakkına gözaltı talebinde bulundu

Son dakika haber: Peru'da savcılık, devlet başkanlığı yarışında Popüler Güç Partisinin adayı sağcı Keiko Fujimori'nin hakkında, devam eden yolsuzluk suçlaması gerekçesiyle "önleyici gözaltı" talebinde bulundu.

Peru'da savcılık, devlet başkanlığı yarışında Popüler Güç Partisinin adayı sağcı Keiko Fujimori'nin hakkında, devam eden yolsuzluk suçlaması gerekçesiyle "önleyici gözaltı" talebinde bulundu.

Peru basınında çıkan habere göre, yolsuzlukla mücadele savcısı Jose Domingo Perez, Fujimori'nin hakkında, devam eden yolsuzluk soruşturması sürecinde uyması gereken bazı kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle ihtiyati gözaltı kararı çıkarılmasını istedi.

Savcılık kısa bir süre önce de Fujimori'ye yönelik, yolsuzluk ve kara para akla suçlamalarından 30 yıl hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açmıştı.

25 Kasım 2019'de serbest bırakılmıştı

Anayasa Mahkemesi, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında 16 ay tutuklu kalan Fujimori'nin 25 Kasım 2019'da serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Mahkeme heyetinden yapılan açıklamada, Fujimori'nin serbest bırakılacağı fakat hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının devam edeceği belirtilmişti.

Peru'da savcılık, Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in Latin Amerika ülkelerinde altyapı ihaleleri almak için yetkililere milyonlarca dolar rüşvet ödediğine dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından Fujimori'nin 2011 ve 2016 seçim kampanyaları hakkında soruşturma başlatmıştı.

Ülkede 1990-2000 yıllarında devlet başkanlığı yapan Japon asıllı Alberto Fujimori'nin kızı Fujimori, her iki devlet başkanlığı seçimini az farkla kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan