Son dakika haberi... Peru'da Covid-19 kaynaklı ölümler revize edildi, toplam can kaybı 3 kat arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Peru'da Covid-19 kaynaklı ölümler revize edildi, toplam can kaybı 3 kat arttı

Son dakika haberi... Peru'da Covid-19 kaynaklı ölümler revize edildi, toplam can kaybı 3 kat arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Peru'da hükümet tarafından yapılan incelemenin ardından Covid-19'a bağlı can kayıpları revize edilerek, 69 bin 342'den 180 bin 764'e yükseltildi.

Peru'da hükümet tarafından yapılan incelemenin ardından Covid-19'a bağlı can kayıpları revize edilerek, 69 bin 342'den 180 bin 764'e yükseltildi.

Peru'da hükümet tarafından yapılan inceleme sonucunda salgından başından bu yana kayıtlara geçen can kaybı revize edildi. Revize edilen can kaybı sayısı yaklaşık 3 kat artırılarak, 69 bin 342'den 180 bin 764'e yükseltildi. Yapılan düzeltme sonucu Peru, dünyada nüfusa oranla en fazla can kaybının yaşandığı ülke konumuna geldi.

Devlet Başbakanı Violeta Bermudez gazetecilere verdiği demeçte, can kaybı sayısının ülkede devam eden salgının ciddiyetinin anlaşılması için Perulu ve uluslararası uzmanların tavsiyesi üzerine yükseltildiğini ifade ederek, "Bu güncellenmiş bilgiyi kamuoyuna açıklamanın bizim görevimiz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Covid-19 salgınında en çok etkilenen Latin Amerika ülkeleri arasında yer alan Peru'da, uzmanlar uzun zamandır gerçek can kaybı sayısının eksik olduğu konusunda uyarılarda bulunuyordu.

Salgının başından bu yana Peru'nun komşuları olan Kolombiya'da 88 bin 282, Bolivya'da 14 bin 471, Ekvador'da 20 bin 572 ve Brezilya'da ise 462 bin 92 can kaybı kayıtlara geçti.

(İHA)

Son dakika haberi... Peru'da Covid-19 kaynaklı ölümler revize edildi, toplam can kaybı 3 kat arttı
Son dakika haberi... Peru'da Covid-19 kaynaklı ölümler revize edildi, toplam can kaybı 3 kat arttı
Son dakika haberi... Peru'da Covid-19 kaynaklı ölümler revize edildi, toplam can kaybı 3 kat arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı
Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı
Prof. Dr. Ceyhan ve Prof. Dr. İlhan normalleşme kararlarını değerlendirdi! Umut dolu mesajlar verdiler
Prof. Dr. Ceyhan ve Prof. Dr. İlhan normalleşme kararlarını değerlendirdi! Umut dolu mesajlar verdiler
Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat
Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Antony Blinken Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Demet Akalın Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cristiano Roland Garros Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Peru'da Covid-19 kaynaklı ölümler revize edildi, toplam can kaybı 3 kat arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 00:16:45. #1.13#

title