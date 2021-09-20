Son dakika haberi... Perm Üniversitesi silahlı saldırganı kamerada
Gelen son dakika haberine göre Rusya'da Perm Eyalet Ulusal Araştırma Üniversitesi'ne silahlı saldırı düzenleyen ve henüz kimliği açıklanmayan saldırganın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Rusya'da Perm Eyalet Ulusal Araştırma Üniversitesi'ne silahlı saldırı düzenleyen ve henüz kimliği açıklanmayan saldırganın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Öğrencilerin kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganın üniversitenin bahçesinde elinde tüfekle binaya doğru yürüdüğü anlar yer aldı. Bu sırada silah sesleri de duyuldu. Rusya İçişleri Bakanlığı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın ise gözaltına alındığını duyurmuştu.
Son dakika haberleri! Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü
Son dakika haber... Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.
Rusya'daki Perm Üniversitesi binasında silahlı saldırı gerçekleştirildiği, yaralıların olduğu bildirdi.