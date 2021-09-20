Son dakika haberi... Perm Üniversitesi silahlı saldırganı kamerada

Rusya'da Perm Eyalet Ulusal Araştırma Üniversitesi'ne silahlı saldırı düzenleyen ve henüz kimliği açıklanmayan saldırganın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Öğrencilerin kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganın üniversitenin bahçesinde elinde tüfekle binaya doğru yürüdüğü anlar yer aldı. Bu sırada silah sesleri de duyuldu. Rusya İçişleri Bakanlığı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın ise gözaltına alındığını duyurmuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri