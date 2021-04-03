Perde takarken 4. kattan düşerek hayatını kaybetti
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Perde takarken 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Perde takarken 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde perde takarken 4. kattan düştüğü iddia edilen şahıs hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde perde takarken 4. kattan düştüğü iddia edilen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 150 Evler Mahallesi İlk Kurşun Caddesi'nde bir vatandaşın bir binadan yerde kanlar içinde olduğunu gören vatandaşlar hemen durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerle sağlık görevlileri yaptıkları ilk incelemede yere düşerek hayatını kaybeden şahsın Yusuf B. olduğunu belirledi. Apartmanın 4. katında ikamet eden evli ve 2 çocuk babası olan 33 yaşındaki Yusuf B.'nin ilk belirlemelere göre evin perdesini takarken ayağının kayıp yere düştüğü tahmin ediliyor. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Suat Salgın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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