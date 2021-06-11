Son dakika haberi | Perakende satış hacmi yıllık yüzde 41.7 yükseldi
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Son dakika haberi | Perakende satış hacmi yıllık yüzde 41.7 yükseldi

Son dakika haberi | Perakende satış hacmi yıllık yüzde 41.7 yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Nisan'da aylık bazda yüzde 6.3 azalırken, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 20'lik düşüşün baz etkisiyle yıllık bazda yüzde 41.7 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Nisan'da aylık bazda yüzde 6.3 azalırken, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 20'lik düşüşün baz etkisiyle yıllık bazda yüzde 41.7 arttı. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, perakende satış hacmi Nisan'da yıllık bazda;

gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 10.2, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlarda yüzde 74.6, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 38.5 arttı.TÜİK verilerine göre perakende satış hacmi Nisan'da aylık bazda;otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlarda yüzde 11.4, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 6.3 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 3.2 arttı.Yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişim, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini ifade ediyor. (Grafik)

 


Son dakika haberi | Perakende satış hacmi yıllık yüzde 41.7 yükseldi
Son dakika haberi | Perakende satış hacmi yıllık yüzde 41.7 yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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