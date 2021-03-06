Son dakika haberi... Pentagon, Washington'daki ulusal muhafızların görev süresini iki ay uzatma talebinin değerlendirildiğini açıkladı

Edinilen son dakika haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Kongre Polis Müdürlüğünün Kongre çevresinde görevli ulusal muhafızların görev süresini iki ay daha uzatılmasına yönelik talebini aldıklarını ancak bu konuda henüz bir karar vermediklerini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Kongre Polis Müdürlüğünün Kongre çevresinde görevli ulusal muhafızların görev süresini iki ay daha uzatılmasına yönelik talebini aldıklarını ancak bu konuda henüz bir karar vermediklerini bildirdi.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kirby, "Kongre polisinden ulusal muhafız yardımına ilişkin talebi elimizde. Bu talepte belirli sayıda ulusal muhafızın görev süresinin önümüzdeki iki ay için uzatılmasını istiyor. Bu talebi diğer taleplerde olduğu gibi ihtiyaç ve kaynak dengesini sağlamak üzere şu anda değerlendiriyoruz." dedi

Bu konuda henüz herhangi bir karar vermediklerini anlatan Kirby, değerlendirme süreci tamamlanmadan bir şey söylemek istemediğini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde eski Başkan Donald Trump yanlısı grupların muhtemel ayaklanmasına karşı Washington DC'ye 25 bin kadar ulusal muhafız konuşlandırılmıştı.

Şu anda kentte kalan yaklaşık 5 bin 200 ulusal muhafızın mart ortasından sonra başkentten çekilmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri