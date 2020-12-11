Pendik'te cıvata yüklü kamyon yandı
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Pendik'te cıvata yüklü kamyon yandı

11.12.2020 08:22 | Son Güncelleme: 11.12.2020 08:31
Pendik'te cıvata yüklü kamyon yandı

PENDİK Kuzey Marmara Otoyolu'nda cıvata yüklü kamyonda yangın çıktı.

PENDİK Kuzey Marmara Otoyolu'nda cıvata yüklü kamyonda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafında söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Pendik, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Mecidiye sapağında İlyas A.'nın kullandığı cıvata yüklü kamyonda saat 07.15'te bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü kamyonu emniyet şeridine çektikten sonra aşağı indi. Alevler kısa sürede büyüyerek kamyonun ön kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kamyondaki yangını söndürdü. Kamyon kullanılamaz hale geldi. Kamyon sürücüsü İlyas A., "Ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Tuzla Deri sanayiye cıvata götürüyordum." diye konuştu.


Pendik'te cıvata yüklü kamyon yandı
Pendik'te cıvata yüklü kamyon yandı
Pendik'te cıvata yüklü kamyon yandı
Pendik'te cıvata yüklü kamyon yandı
Pendik'te cıvata yüklü kamyon yandı
Pendik'te cıvata yüklü kamyon yandı
Pendik'te cıvata yüklü kamyon yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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