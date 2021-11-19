Son dakika haberi: Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi: Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

PENDİK, İSTANBUL (AA) - Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sülüntepe Mahallesi Semerkant Bulvarı'nda seyreden Erva K. yönetimindeki 34 KU 2602 plakalı otomobil, yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, bulvarın altındaki sokağa yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Erva K. ve yanındaki Aleyna K'yı kurtardı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi: Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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