Son dakika haberi! Pendik'te yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Son dakika haberi! Pendik'te yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Pendik'te yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Pendik'te yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.

Pendik'te yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaynarca mevkii E-5 üzerinde seyir halindeki 34 CUG 571 plakalı otomobil ile 34 M 5656 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçta sıkışan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı da bir süre durma noktasına geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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