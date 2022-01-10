PENDİK'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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PENDİK'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK'te polisin boş bir arsada düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

ANKARA (DHA) - PENDİK'te polisin boş bir arsada düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbarın ardından inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinden Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki boş arsa ve çevresinde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti. Ekipler, 8 Ocak Cumartesi saat 14.00 sıralarında düzenledikleri baskında uyuşturucu satışı yapmak için arsaya geldikleri anlaşılan G.Ç. ve G.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve arsada yapılan aramalarda 115,4 gram bonzai, 10,8 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, bin 170 lira para, 3 cep telefon, paketleme cihazı, 2 parça satışa hazır halde 13,3 gram bonzai ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.Ç. ve G.K., sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan boş arsada narkotik köpeği ile yapılan arama kameraya yansıdı.

PENDİK'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

PENDİK'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

PENDİK'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

PENDİK'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

PENDİK'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

PENDİK'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

PENDİK'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kovid-19 vakaları bir haftada İzmir'de yaklaşık 5 kat, İstanbul'da 2 kattan fazla arttı

Kovid-19 vakaları bir haftada İzmir'de yaklaşık 5 kat, İstanbul'da 2 kattan fazla arttı

 İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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