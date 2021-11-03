Son dakika haberi! Pendik'te tek katlı müstakil ev tüp patlaması sonucu çöktü

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Pendik'te tek katlı müstakil ev tüp patlaması sonucu çökerken, evde bulunan yaşlı adam yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Şahbudak Sokak'taki Fevzi Tepe'nin ikamet ettiği tek katlı ev, tüp patlaması nedeniyle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralanan yaşlı adam, komşuları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi Tepe, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlama nedeniyle çevredeki bazı evlerin camları kırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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