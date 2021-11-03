Son dakika haberi | Pendik'te tek katlı binada patlama: 1 yaralı

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te tek katlı müstakil ev, içerideki kişinin sigara yaktığı esnada tüp sıkışması nedeniyle patladı. Patlamanın etkisiyle binada çökme meydana geldi. Bina içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı ev havadan görüntülendi.

Olay, Pendik'te 09.45 sıralarında tek katlı bir binada yaşandı. İddiaya göre evde yalnız yaşayan Fevzi Tepe, sigara yakmaya çalıştığı esnada tüp sıkışması nedeniyle meydana geldi. Feci patlama nedeniyle evde çökme meydana geldi. Evde bulunan Fevzi Tepe patlamanın etkisiyle vücudunda yanıklar oluşmasıyla yaralandı. Patlama sesini duyanlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fevzi Tepe, sedye ile ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan bir kıraathanede hafif çaplı hasar oluştu.

Ekiplerin çöken bina ve çevresinde çalışma yaptığı sırada bir vatandaşın çay içerek olan biteni izlemesi ilginç anlara sahne oldu.

Öte yandan patlamanın etkisiyle çöken bina drone ile havadan görüntülendi.

(İzzet Aydın - Halit Arslan - Abdul Samet Kaya/İHA)