Son dakika gündem: Pendik'te site yönetimini yasadışı yollarla ele geçiren şüphelilere operasyon

Son dakika haber... PENDİK'te bulunan sitenin yönetimini yasadışı yollarla ele geçiren ve site sakinlerinden fazla fatura parası talep edip, karşı çıkanları silahla tehdit eden organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.

PENDİK'te bulunan sitenin yönetimini yasadışı yollarla ele geçiren ve site sakinlerinden fazla fatura parası talep edip, karşı çıkanları silahla tehdit eden organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 3 ilde 26 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameralara yansıdı.

Pendik'te bulunan sitenin yönetimi bir grup tarafından yasadışı yollarla ele geçirildi. Şüpheliler, sertifikasız sözde güvenlikçilerle site güvenliğini sağlayıp, site sakinleri ve kat maliklerine fazla fatura tutarı çıkartarak haksız kazanç elde etti. Gelen faturalara itiraz eden site sakinlerini silahla tehdit ettikleri de tespit edilen organize suç örgütüne dün sabah saat 06.00'da İstanbul merkezli Bursa ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç örgütü lideri M.S. başta olmak üzere, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 440 fişek ve kartuş, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyonda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı