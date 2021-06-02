Patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
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Patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada Pendik'te seyir halindeki toplu taşıma otobüsüne tutunarak ilerleyen patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Pendik'te seyir halindeki toplu taşıma otobüsüne tutunarak ilerleyen patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Çamçeşme Mahallesi yan yol üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Patenli bir genç, trafikte seyir halinde olan toplu taşıma otobüsünün motor bölümünün açma halkasına tutunarak ilerledi. Otobüsün farklı bir caddeye dönüş yaptığı esnada dahi araca tutunmaya devam eden genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Yaşanan tehlikeli yolculuk vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, paten süren bir gencin otobüsün arkasına tutunarak ilerlediği görülüyor.

Patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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