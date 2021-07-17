Pendik'te minibüse silahlı saldırının ardından kaza; 1 ölü, 1 yaralı
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Pendik'te minibüse silahlı saldırının ardından kaza; 1 ölü, 1 yaralı

Pendik'te minibüse silahlı saldırının ardından kaza; 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK'te silahlı saldırı düzenlenen yolcu minibüsü, saldırının ardından kaza yaptı.

PENDİK'te silahlı saldırı düzenlenen yolcu minibüsü, saldırının ardından kaza yaptı. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında yaşandı. Reyhan Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Servet Karaaslan'ın kullandığı yolcu minibüsüne, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yol üzerinde bulunan ve içerisinde 3 kişi olduğu tespit edilen otomobilden ateş açıldı. Saldırının ardından bir süre daha ilerleyen minibüs, kaldırıma çıkarak bir sitenin duvarına çarptı. Saldırganlar, olay yerinden otomobille kaçarken, saldırıda minibüsün sürücüsü Servet Karaaslan, vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Yine minibüste bulunan 1 yolcu da kazanın ardından hafif şekilde yaralandı. Silahla yaralanan Servet Karaaslan ve yolcu olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıda ağır yaralanan Servet Karaaslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Görgü şahitlerinden bilgi alan polis, saldırganlarla ilgili çalışma başlattı.

Olay sırasında çevrede bulunan Yasemin Tütü, "Önce şurada silah sesini duydum. Sonra minibüs sağa sola gitmeye başladı. Sonra 2-3 el daha silah sesi duydum. Sonra ön koltuktan bir kişi atladı. Kaçmaya başladı" dedi.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 


- İstanbul
Pendik'te minibüse silahlı saldırının ardından kaza; 1 ölü, 1 yaralı
Pendik'te minibüse silahlı saldırının ardından kaza; 1 ölü, 1 yaralı
Pendik'te minibüse silahlı saldırının ardından kaza; 1 ölü, 1 yaralı
Pendik'te minibüse silahlı saldırının ardından kaza; 1 ölü, 1 yaralı
Pendik'te minibüse silahlı saldırının ardından kaza; 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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