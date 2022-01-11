Son dakika haberi! Pendik'te köpekleri zehirledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

PENDİK, İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pendik'te köpeklerin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 5 Ocak'ta Kurna Köyü civarında zehirlenerek öldürülen köpekler bulunduğu ihbarı ve Pendik Belediye Başkanlığının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirenlerin Pendik Belediyesinde daha önce görev yerleri değiştirilen şüpheliler M.A ve B.F.Ç olduğu, şüphelilerin köpekleri zehirledikten sonra Pendik Belediyesince zehirlendiği izlenimi verecek şekilde çektikleri videoları yine Pendik Belediyesinde daha önce görev yeri değiştirilen N.K'ya gönderdikleri ve görüntülerin şüpheli N.K aracılığıyla yayıldığı belirlenmiştir." bilgisi verildi.

Şüphelilerden M.A. ve B.F.Ç'nin üzerlerine atılı "birden fazla hayvanı kasten öldürme" suçundan sevk edildikleri İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandıkları belirtilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bu soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi noktasında gereken tüm işlemler titizlikle yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Filiz Kınık Öz - Son Dakika Haberleri

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