Son dakika haberi: Pendik'te ilginç kaza: Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu
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Son dakika haberi: Pendik'te ilginç kaza: Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu

Son dakika haberi: Pendik'te ilginç kaza: Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Pendik'te otomobil sürücüsünün hatalı dönüşü kazaya neden oldu.

Pendik'te otomobil sürücüsünün hatalı dönüşü kazaya neden oldu. Kazada otomobil sürücüsünün kural ihlali dikkatlerden kaçmazken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü sinyal vermeden sağa dönüş yapmak istedi. Otomobilin arkasında ilerleyen motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünün sinyal vermeden hatalı dönmesi sonucu hızla otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan motosiklet sürücüsünün kaskının olmaması ise dikkat çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne müdahale ederek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Olayda motosiklet sürücüsü yaralanırken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Pendik'te ilginç kaza: Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu
Son dakika haberi: Pendik'te ilginç kaza: Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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