Son dakika! Pendik'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika! Pendik'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü

AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Pendik ilçesindeki metal işleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

PENDİK, İSTANBUL (AA) - Pendik ilçesindeki metal işleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Ramazanoğlu Mahallesi Çetin Sokak'ta bulunan fabrikanın hidrolik makinesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası fabrikada çıkan yangın çalışanlar tarafından söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Son dakika! Pendik'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Pendik'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Pendik'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri

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