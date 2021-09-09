Pendik'te çekçekcinin kapı çaldığı anlar kamerada
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Pendik'te çekçekcinin kapı çaldığı anlar kamerada

Pendik'te çekçekcinin kapı çaldığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pendik'te sokak üzerinde çekçek arabası ile ilerleyen bir şahıs, apartman bahçesinin duvar dibine bırakılan kapıları gözüne kestirdi.

Pendik'te sokak üzerinde çekçek arabası ile ilerleyen bir şahıs, apartman bahçesinin duvar dibine bırakılan kapıları gözüne kestirdi. Apartman bahçesine girip kapıların ağırlığını ölçen şahıs, taşıyabileceği ağırlıkta olan kapıyı seçip çekçek arabasına koydu. Rahat tavırları ile dikkat çeken şahıs çaldığı kapı ile oradan uzaklaşırken, kapı hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Pendik Esenler Mahallesinde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Yolda çekçek arabası ile ilerleyen bir şahıs, apartman bahçesinin duvarının dibine bırakılmış demir kapıları gözüne kestirdi. Bahçeye rahat tavırlarla giren şahıs, kapıların ağırlığını eline alarak ölçtü, ardından taşıyabileceği kapıyı çekçek arabasına koydu. Şahıs aldığı kapıyla beraber oradan uzaklaştı. Kapıların sahibi Fetullah Yıldırım, kapıları bıraktığı yerde göremeyince binanın güvenlik kameralarını izleyip gerçeği öğrendi.

Fetullah Yıldırım, "Akşam saatlerine geldiğimde kapının olmadığını fark ettim. Güvenlik kameralarımızdan kayıtlarımı seyrederek baktım ki gündüz saat beş civarlarında, bir çekçekci geliyor. Köşeden tespit ediyor kapının olduğunu. İlk önce büyük kapıyı yokluyor. Ağır olduğunu görüyor. Sonra arkadaki küçük kapıyı alıp sağa sola bakarak kameraları fark etmeden çekçekine koyup ara sokaktan izini kaybettiriyor. Kapılar yaklaşık üç dört gündür duruyordu" dedi.

Çekçekcinin kapıyı çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çekçekçi, gözüne kestirdiği kapıyı yerden alıp çekçek arabasına koyuyor, ardından oradan uzaklaşıyor.

(Halit Arslan/İHA)

Pendik'te çekçekcinin kapı çaldığı anlar kamerada
Pendik'te çekçekcinin kapı çaldığı anlar kamerada
Pendik'te çekçekcinin kapı çaldığı anlar kamerada
Pendik'te çekçekcinin kapı çaldığı anlar kamerada
Pendik'te çekçekcinin kapı çaldığı anlar kamerada
Pendik'te çekçekcinin kapı çaldığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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