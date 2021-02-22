Son dakika haberi... Pendik'te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti "dumbell" ile ezerek öldürdü.
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Son dakika haberi... Pendik'te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti "dumbell" ile ezerek öldürdü.

22.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:49
Son dakika haberi... Pendik'te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti

Son dakika haberleri... Pendik'te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti "dumbell" ile ezerek öldürdü.

Pendik'te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti "dumbell" ile ezerek öldürdü. Şahıs polise teslim olurken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Son dakika haberi... Pendik'te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti 'dumbell' ile ezerek öldürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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