Son dakika haberi... Pendik'te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti "dumbell" ile ezerek öldürdü.
22.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:49
Son dakika haberleri... Pendik'te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti "dumbell" ile ezerek öldürdü.
Pendik'te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti "dumbell" ile ezerek öldürdü. Şahıs polise teslim olurken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı