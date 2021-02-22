Son dakika haberi... Pendik'te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti "dumbell" ile ezerek öldürdü.

Son dakika haberleri... Pendik'te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti "dumbell" ile ezerek öldürdü.