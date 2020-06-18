Son dakika haberi: Pendik'te araca saldırıya hapis cezası kararı
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Son dakika haberi: Pendik'te araca saldırıya hapis cezası kararı

Son dakika haberi... Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle yargılanan, Hasan ve Hüseyin Sel'in hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

Son dakika haberi: Pendik'te araca saldırıya hapis cezası kararı
18.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:37

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle yargılanan, Hasan ve Hüseyin Sel'in hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel katılmadı. Duruşmada, müşteki Yunus Emre Bahçıvan ile taraf avukatları yer aldı.

Söz alanan müşteki Bahçıvan, kendilerini alıkoyan, canlarına kasteden kişilerden şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Sanıkların avukatı Devrim Dinç ise müvekkillerinin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu işlemediklerini savundu.

Tekrar söz alan müşteki Yunus Emre Bahçıvan ise, "34 saniyelik bir süre çok basit görünüyor. Biz bu araçtan çıkmış olsaydık canımıza kastedilecekti. Bu meşrulaştırılmaya, normal gösterilmeye çalışılıyor. Bu hususu kabul etmiyoruz. O zaman 1 dakikanın altında hürriyete kastedecek suçlar normal görünecektir. Biz bunu kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Duruşmayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel'i "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Hüseyin Sel'in, "ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması" suçundan 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, cezayı sanığın daha önce sabıkasının bulunmaması nedeniyle erteledi.

Diğer sanık Hasan Sel'in ise aynı suçtan aldığı 10 ay hapis cezasında hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ayrıca mahkeme, sanıklar hakkında, "mala zarar verme" suçundan istenen cezanın, aracın kiralandığı firmanın şikayetinden vazgeçmesi üzerine düşürülmesine karar verdi.

İddianameden

Hasan ve Hüseyin Sel, Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, 6 Temmuz 2019'da, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden saldırıda bulundukları gerekçesiyle tutuklanmış, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 5 yıl dörder aydan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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