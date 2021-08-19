PENDİK'TE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN
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PENDİK'TE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK'te ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

PENDİK'te ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Pendik, Kurna Mahallesi'nde ağaçlık alanda saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, orman ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek, söndürdü. Helikopterden atılan su ile de yangına müdahale edildi. Jandarma ve polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

PENDİK'TE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN
PENDİK'TE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN
PENDİK'TE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN
PENDİK'TE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN
PENDİK'TE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN
PENDİK'TE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN
PENDİK'TE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN
PENDİK'TE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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