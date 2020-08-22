Son dakika haberi... Pencereden girdikleri evi ateşe verdiler
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Son dakika haberi... Pencereden girdikleri evi ateşe verdiler

Son dakika habere göre Pencereden girdikleri evi ateşe verdiler ADANA'da kimliği belirsiz şüpheliler, sahibinin İstanbul'da yaşadığı iki katlı müstakil eve pencereden girip, kundakladı.

Son dakika haberi... Pencereden girdikleri evi ateşe verdiler
22.08.2020 01:36 | Son Güncelleme: 22.08.2020 01:52

Pencereden girdikleri evi ateşe verdiler

ADANA'da kimliği belirsiz şüpheliler, sahibinin İstanbul'da yaşadığı iki katlı müstakil eve pencereden girip, kundakladı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında büyük çaplı hasar meydana geldi.
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Gülbahçesi Mahallesi 13120 Sokak'taki iki katlı müstakil evde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Mehmet A.'nın iki katlı müstakil evinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, iddia göre pencereyi söküp, içeriye girdikten sonra üzerlerine yanıcı madde döktüğü eşyaları ateşe verdi. Şüphelilerin pencereden çıkıp, kaçmasının ardından evi alevler sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü. Evde kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan ya da ölen olmazken, yangının ardından evde büyük çaplı hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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