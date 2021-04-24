Son dakika haberi! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler
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Son dakika haberi! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından, terör örgütü PKK ve diğer terörist unsurlara karşı Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler paylaşıldı.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından, terör örgütü PKK ve diğer terörist unsurlara karşı Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler paylaşıldı.

Son dakika haberi! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler
Son dakika haberi! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler
Son dakika haberi! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler
Son dakika haberi! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

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