Son dakika haberi! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler

Son dakika haberi: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından, terör örgütü PKK ve diğer terörist unsurlara karşı Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler paylaşıldı.