Son dakika haberi! Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kahraman komandoların, Irak'ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakarca görev yaptığı, teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Her bir taşın altına bakan Komandolarımız Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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