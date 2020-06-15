Son dakika haberi! "Pençe-Kartal Operasyonu başladı"
Son dakika haberine göre AK Parti MKYK ve MYK Üyesi sözcü Ömer Çelik, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı" paylaşımını yaptı.
15.06.2020 03:02 | Son Güncelleme: 15.06.2020 03:39
AK Parti MKYK ve MYK Üyesi sözcü Ömer Çelik, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı" paylaşımını yaptı.
Sözcü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı.
İnsanımıza, insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA