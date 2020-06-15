Son dakika haberi! "Pençe-Kartal Operasyonu başladı" Son dakika haberine göre AK Parti MKYK ve MYK Üyesi sözcü Ömer Çelik, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı" paylaşımını yaptı.

AK Parti MKYK ve MYK Üyesi sözcü Ömer Çelik, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı" paylaşımını yaptı. Sözcü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. İnsanımıza, insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor" dedi. (İHA) Kaynak: İHA