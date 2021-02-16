Son dakika haberi | Pençe Kartal-2 Harekatı, TBMM Genel Kurulu gündeminde

Son dakika politika haberi... TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, "Sicili, 10 aylık bebek Bedirhan Mustafa Karakaya dahil birçok bebek katili olarak geçen, hiçbir değere sahip olmadığını gösteren bu cinayet şebekesi, bir kez daha 13 masumu şehit etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, "Sicili, 10 aylık bebek Bedirhan Mustafa Karakaya dahil birçok bebek katili olarak geçen, hiçbir değere sahip olmadığını gösteren bu cinayet şebekesi, bir kez daha 13 masumu şehit etti. Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz verdi, veriyor, verecek." dedi.

Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzun zamandan beri terör örgütleriyle mücadele ettiğini, bugüne kadar bu mücadelede çok büyük bedeller ödediğini dile getirerek, "Ülkemizin terörle mücadelesi, terör sona erinceye, huzur ve barış ve bölgemize hakim oluncaya kadar kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Irak ve Suriye'deki istikrarsız siyasi ortamdan faydalanarak Türkiye'nin güney sınırlarında terörün barınmasına ve eğitilmesine, ülkeye terör saldırıları yapılmasına izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin, milli güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek imkan ve kabiliyete sahip olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizim yapmamız gereken, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, kardeşliğimizi pekiştirmektir. Bu süreçte, devletimizin tüm kurumlarıyla siyasi partilerimizin terörle mücadele hususunda ortak bir irada ve hassasiyet göstermesi önemlidir. Siyasetin öznesi millettir. Siyasette söz de karar da millete aittir. Demokrasilerde talimatı, görevi, iktidarı millet verir, millet alır. Beklentisi, arzusu, talebi karşılanması gereken de millettir. Bu millet terör örgütlerine destek vermez. PKK terör örgütüne bu milletten katılım yok. Bu ülkede siyaset yapanların da bu hususu dikkate alarak desteği milletten alıp, talimatı başka yerden almaması gerekir."

Ulusal güvenliğin gereği olarak Birleşmiş Milletler şartının 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde Irak'taki PKK varlığının sona erdirilmesi için bugüne kadar adım attıklarını, bugünden sonra da bu adımı atmaktan çekinmeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, bunu da tüm uluslararası toplumun gördüğünü kaydetti.

Pençe Kartal-2 Harekatı'nın da bu çerçevede atılan adımlardan olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sicili, 10 aylık bebek Bedirhan Mustafa Karakaya dahil birçok bebek katili olarak geçen, hiçbir değere sahip olmadığını gösteren bu cinayet şebekesi, bir kez daha 13 masumu şehit etti. Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz verdi, veriyor, verecek. Masum vatandaşlarımızı şehit eden bu cinayet şebekesiyle bedeli ne olursa olsun mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu cinayet şebekesine karşı en kararlı mücadeleyi veriyoruz. Bunlara destek verenlerin ve bu cinayetlere sessiz kalanların da siyasi projeleri yok olacaktır."

Her ne zaman terörle ilgili bir konuşma olsa mutlaka, "Terörist başı Öcalan'ın tarafsızlık mesajı içeren mektubu" ile "Kandil'i ve HDP'yi eleştiren Osman Öcalan'ın röportajı"nın gündeme getirildiğini anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şunu açıklıkla dile getirmeliyim, herkes bilir ki, terörle mücadele eden devletin, bir devlet aklı olmalıdır. Devlet, elbette terör örgütü mensupları arasındaki ikilikleri, ayrışmaları kullanır. Bu, dünyanın her yerinde böyledir. Terörle mücadele eden AK Parti hükümetlerinin bir izahı vardır. Seçim öncesi böyle bir devlet aklının partiye zararı olabilir. Ancak 'Önce milletim.' diyen, partiye zarar gelmesinden çekinmez. PKK'nın desteğini alan siyasilerin de ne izahı olacak anlayabilmek de mümkün değildir.

Diğer dile getirilen husus çözüm süreci. Çözüm süreci gizli saklı yapılmadı. Meclis'ten kanun çıkarıldı, Resmi Gazetede yayınlandı ve silah bıraktırmak için, teröre son vermek için yapıldı. Sınıra silahlarını bırakıp gelenlerden söz edildi. Allah için, silah bırakıp senin cumhuriyet savcılarına teslim olmalarından niye rahatsız olursun? Kritik dönemlerde seyyar mahkemelerini her bakımdan savunanların seyyar savcıları eleştirmesini anlayabilmek de mümkün değildir.

Operasyonların sürdürülmesi, PKK terör örgütünün kuzey Irak'taki eğitim ve lojistik alt yapısının etkisiz hale getirilmesi ve terörle mücadele için gereklidir zorunludur. Her ne pahasına olursa olsun tehdit nereden ve kimden gelirse gelsin ülkemizin kendisini savunmaya yönelik kararlı adımları artarak devam edecektir. Uluslararası hukuk çerçevesinde gereken tüm tedbirleri bugüne kadar aldık, bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Türkiye'ye yönelik tehditler devam ettiği sürece, bu tehditlerin ortadan kaldırılması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları da devam edecektir. Bu, siyasi bir konu değildir, devletin bekası konusudur, bu milletin birliği beraberliği konusudur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan