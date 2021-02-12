Son dakika haberi | Pençe Kartal-2 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu
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Son dakika haberi | Pençe Kartal-2 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu

12.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:04
Son dakika haberi | Pençe Kartal-2 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu

Son dakika haberler: Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37'ye çıktı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37'ye çıktı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen harekat ile teröristlerin inlerinin başlarına yıkılmaya devam edildiği vurgulanarak, "Tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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