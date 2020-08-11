Son dakika haberi... Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Son dakika 3. sayfa haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, 17 Haziran 2020 tarihinde başlatılan ve başarıyla sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlık, söz konusu operasyon kapsamında gerçekleştirilen faaliyete ilişkin görüntüler paylaştı. - ANKARA Kaynak: İHA