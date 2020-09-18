Son dakika haberi | "Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu"
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Son dakika haberi | "Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu"

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir üs bölgesine terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Son dakika haberi |
18.09.2020 09:17 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:21

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir üs bölgesine terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize 17 Eylül 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" denildi.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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