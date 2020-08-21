Son dakika haberi! Pençe-Kaplan'da teröristlere büyük darbe Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 107 olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 107 olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemelerinin ise imha edildiğini duyurdu. Ayrıca bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 107 olduğu açıklandı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA