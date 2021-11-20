Son dakika haberi: 'Pençe' harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin ( Tsk ) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında, 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1407 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik nisan ayında eş zamanlı başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kararlılıkla sürüyor. Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarla Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor. Pençe serisi harekatlar sonucunda bugüne kadar 831 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler tarafından kullanılan 1281 çeşitli cins ve çapta silah ile bunlara ait 316 bin 46 mühimmat ele geçiren komandolar, 1407 mağara ve sığınağı da kullanılamaz hale getirdi. Mehmetçik, teröristler tarafından çeşitli saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan 1812 el yapımı patlayıcı da imha etti.