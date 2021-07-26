Son dakika haberi | Pençe Harekatı bölgesinde taciz ateşi açıldı: 1 asker şehit

Son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatı bölgesinde yol emniyetine çıkan askerlere, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatı bölgesinde yol emniyetine çıkan askerlere, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta Pençe Harekatı bölgesinde 26 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemizden yol emniyetine çıkan unsurlarımıza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı