Son dakika haberi... Pelosi, Kongre Binası saldırısında ölen polis onuruna Kongre'de bayrakların yarıya indirilmesini istedi
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Son dakika haberi... Pelosi, Kongre Binası saldırısında ölen polis onuruna Kongre'de bayrakların yarıya indirilmesini istedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Pelosi, Kongre Binası saldırısında ölen polis onuruna Kongre'de bayrakların yarıya indirilmesini istedi

Son dakika haber: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ADB Kongre Binası'na düzenlenen saldırı nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru William Bill Evans'ın onuruna Kongre'de bayrakların yarıya indirilmesini istedi.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ADB Kongre Binası'na düzenlenen saldırı nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru William Bill Evans'ın onuruna Kongre'de bayrakların yarıya indirilmesini istedi. Pelosi, "Bugün ABD'nin kalbi, Kongre Binası polis kahramanlarımızdan birinin trajik ve kahramanca ölümüyle kırıldı. Memur William Bill Evans, demokrasimiz için verdiğimiz bir kurban" ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre Binası'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden polis memuru William Bill Evans onuruna Kongre'deki bayrakların yarıya indirilmesi istedi. Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Pelosi, bugün görevde olduğu sırada ABD Kongre Polisi Evans'ın ölümü nedeniyle Kongre'de bayrakların yarıya indirilmesini emretti" ifadelerini kullandı.

"Demokrasimiz için verdiğimiz bir kurban"

Pelosi, Kongre Binası'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Evans hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün ABD'nin kalbi, Kongre Binası polis kahramanlarımızdan birinin trajik ve kahramanca ölümüyle kırıldı. Memur Evans, demokrasimiz için verdiğimiz bir kurban" dedi. Açıklamasında minnettarlığını ifade ederek polis memurlarının, 6 Ocak'taki Kongre saldırında yaptıklarıyla aynı "olağanüstü özveriliğini ve hizmet ruhunu" gösterdiğine dikkat çeken Pelosi, "Bugün bir kez daha bu kahramanlar, 6 Ocak'ta görülen aynı olağanüstü fedakarlık ve hizmet ruhu ile Kongremizi ve ülkemizi korumak için hayatlarını riske attılar. Tüm Temsilciler Meclisi adına derinden minnettarız" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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