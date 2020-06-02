Son dakika haberi | Pazaryeri'nde kahvehane ve lokantalar denetlendi Son dakika haberlerine göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "kontrollü sosyal hayat" sürecinin başlamasıyla tedbirler alınarak yeniden açılan kahvehane ve lokantalarda denetim yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "kontrollü sosyal hayat" sürecinin başlamasıyla tedbirler alınarak yeniden açılan kahvehane ve lokantalarda denetim yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve çalışanlara koronavirüs tehlikesine karşı hijyene dikkat etmeleri gerektiğini anlattı. Maske, eldiven ve temizlik zorunluluğu konularında bilgi veren ekipler, kahvecilere cam bardağın yanında kağıt bardak bulundurmaları isteyene kağıt bardakla servis yapılması gerektiğini de ifade etti. Kaynak: AA