Son dakika haberi | Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
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Son dakika haberi | Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

07.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:33
Son dakika haberi | Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

Son dakika haber: Konya'nın Beyşehir ilçesinde, pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs bacağından vurularak yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Dalyan Mahallesi, Hal İçindeki gıda pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçı dükkanlarının bitişiğindeki alanda henüz bilinmeyen bir sebeple silahlı saldırıya uğrayan U. S. (26) ayağına isabet eden bir kurşunla yaralandı. Yaralanan şahıs, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından yapılan incelemede boş kovana rastlanılmadı. Yaralı şahısın verdiği bilgiler doğrultusunda saldırganın ismini tespit eden polis firari şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA

Son dakika haberi | Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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