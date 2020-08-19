Son dakika haberi... Pazar esnafından ilginç 'maske takmama' bahanesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Pazar esnafından ilginç 'maske takmama' bahanesi

Son dakika haberlerine göre Pazar esnafından ilginç 'maske takmama' bahanesi Korona virüs tedbirleri kapsamında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Bakırköy Yeşilköy Kapalı Pazar yerinde denetim yaptı.

19.08.2020 20:39 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:46

Pazar esnafından ilginç 'maske takmama' bahanesi

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Bakırköy Yeşilköy Kapalı Pazar yerinde denetim yaptı. Maske takmayanları uyaran ekipler maskesi olmayan kişilere de maske dağıttı. Bu sırada bir pazar esnafının ise maske takmamasına bulduğu bahaneler ise "bu kadar da olmaz" dedirtti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'un birçok noktasında da denetimler gerçekleştirildi. Bu denetimlerden biri de Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Yeşilköy Kapalı Pazar yerinde gerçekleştirildi. Pazarın giriş noktasında bulunan polis ekipleri ve zabıtalar pazara giren her vatandaşın ateşini ölçtü. Bu sırada pazar içerisinde de denetim geçekleştiren ekipler maske takmayan kişileri uyardı. Maskesi olmayan kişilere de polis ekipleri tarafından maske dağıtıldı.

Bir pazar esnafı ise maskesini çenesinin altına taktığını gören polis ekipleri, şahsı uyardı. Bu sırada basın mensuplarının 'maskeyi bu şekilde takmanız risk teşkil etmiyor mu' sorusuna esnafın verdiği cevap ise "bu kadar da olmaz" dedirtti. Esnaf yaptığının risk taşımadığını ve maskenin daha zararlı olduğunu iddia ederek "Bence riski yok niye risk olsun ki. Mesafe korunmuyor sadece burada maske takmakla olmaz. Tramvayda metrobüste mesafe yok hiçbir şey olmuyor. Bu kasten yapılmış bir şeydir. Camiye gidiyorsun saf saf aralıklar. Zaten maske daha zararlı aynı verdiğimiz nefesi alıp veriyoruz. Dışarıdan hava alamıyoruz ki" dedi.

Öte yandan Yeşilköy sahilinde de denetimlerini sürdüren ekipler drone ile yapılan anonslarla vatandaşları sosyal mesafe kuralına uyması konusunda uyardı. Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği polis dronu sahilde bulunan birçok nokta da uçuş gerçekleştirdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi... Pazar esnafından ilginç 'maske takmama' bahanesi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Spor
Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı Ekonomi
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Güncel
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi Güncel
Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı
Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
Şevval Sam'dan sevgilisine şiddet uygulayan Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam
Şevval Sam'dan sevgilisine şiddet uygulayan Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam
Beşiktaş ile sözleşme yenileyen Necip Uysal, maaşında da yarı yarıya indirime gitti
Beşiktaş ile sözleşme yenileyen Necip Uysal, maaşında da yarı yarıya indirime gitti
Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu
9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Selami Şahin
Spor Can Bartu Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Mecnun Otyakmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Eylül Siirt Barcelona
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Pazar esnafından ilginç 'maske takmama' bahanesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 20:54:56. #1.15#
title