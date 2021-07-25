Son dakika haberi: Pazar alışverişinden dönerken kalp krizi geçirip öldü
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Son dakika haberi: Pazar alışverişinden dönerken kalp krizi geçirip öldü

Son dakika haberi: Pazar alışverişinden dönerken kalp krizi geçirip öldü
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ADANA'da pazar alışverişinden dönerken kalp krizi geçirip, başını bir iş yerinin camekanına çarpan İlyas Alçın (63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ADANA'da pazar alışverişinden dönerken kalp krizi geçirip, başını bir iş yerinin camekanına çarpan İlyas Alçın (63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki semt pazarına giden İlyas Alçın, alışveriş yaptıktan sonra evine doğru yola çıktı. Alçın, kaldırımda yürürken aniden fenalaştı. Bu sırada bir iş yerinin önündeki sandalyeye oturmak isteyen Alçın, dengesini kaybedip düşerek başını camekana çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Alçın'ın duran kalbini, yaptıkları müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürülen Alçın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Son dakika haberi: Pazar alışverişinden dönerken kalp krizi geçirip öldü
Son dakika haberi: Pazar alışverişinden dönerken kalp krizi geçirip öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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