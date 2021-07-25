Son dakika haberi: Pazar alışverişinden dönerken kalp krizi geçirip öldü

Bir son dakika haberine göre ADANA'da pazar alışverişinden dönerken kalp krizi geçirip, başını bir iş yerinin camekanına çarpan İlyas Alçın (63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.