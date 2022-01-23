Son dakika haberi! Patlayan araç lastiğini jandarma tamir etti - Haberler
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Son dakika haberi! Patlayan araç lastiğini jandarma tamir etti

Son dakika haberi! Patlayan araç lastiğini jandarma tamir etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Aksaray'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda otomobilinin lastiği patlayan sürücüye jandarma yardımcı oldu.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda otomobilinin lastiği patlayan sürücüye jandarma yardımcı oldu. Jandarma personeli araçta bulunan teçhizatla sürücünün patlayan lastiğini onardı.

Tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle trafik adeta felç oldu. Karayollarında geniş güvenlik önlemleri alarak hem sürücüleri uyaran hem de yolda kalan sürücü ve yolculara yardımcı olan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray - Nevşehir Karayolu üzerinde lastiği patlayan ve karayolunda mahsur kalan sürücünün yardımına yetişti. Jandarma aracındaki teçhizatla sürücünün patlayan lastiğine müdahale eden jandarma ekipleri, lastik tamirciliği yaparak sürücünün patlayan lastiğini onardı. Araç sürücüsü jandarma ekiplerine teşekkür ederek yoluna devam etti. - AKSARAY

Son dakika haberi! Patlayan araç lastiğini jandarma tamir etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Tragger, Aksaray, kar, 3. Sayfa, Haber

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