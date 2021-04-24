Son dakika gündem: Patlamayla birlikte fırlayan rögar kapağı kadına çarpıp yaraladı
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Son dakika gündem: Patlamayla birlikte fırlayan rögar kapağı kadına çarpıp yaraladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ANKARA'da yer altında elektrik kablolarının geçtiği boruda meydana gelen patlama ile birlikte fırlayan rögar kapağı, yol kenarında bekleyen kadının bacağına çarptı.

ANKARA'da yer altında elektrik kablolarının geçtiği boruda meydana gelen patlama ile birlikte fırlayan rögar kapağı, yol kenarında bekleyen kadının bacağına çarptı. Yaralanan kadın hastanede tedaviye alınırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi, 928'inci Cadde'de yer altında elektrik kablolarının geçtiği boruda patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte rögar kapağı yerinden fırladı. Kapak, o sırada birkaç metre uzaklıkta yol kenarında bekleyen kadının bacağına isabet etti. İsmi öğrenilemeyen kadın, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Patlamanın ardından bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı. Polis ekipleri, rögar kapağının çevresine güvenlik şeride çekerek önlem aldı.

Kapağın yerinden fırlayıp kadına isabet ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde patlamayla birlikte kapağın fırlaması ve kadının yere düşmesi yer aldı.

'ÇOK BÜYÜK BİR PATLAMAYDI'

Olayın gerçekleştiği caddede market işleten Hacı Ahmet Koç (68), patlamanın çok şiddetli olduğunu belirterek, "Dışarıda işimle uğraşırken çok şiddetli bir patlama sesi geldi. Nereden geldiğini anlayamadım. Rögar kapağından dumanlar çıkmaya başlayınca nerede olduğunu anladım. Patlamadan kısa süre önce rögar kapağının üzerinde genç bir kadın duruyordu, sonra çekildi. Ondan sonra patlama gerçekleşti. Kadın yere düştü. Ama çok büyük bir patlamaydı. Patlama sonrasında bir süre elektrikler kesildi ve bir süre yanık kablo kokusu geldi" diye konuştu.

Son dakika gündem: Patlamayla birlikte fırlayan rögar kapağı kadına çarpıp yaraladı
Son dakika gündem: Patlamayla birlikte fırlayan rögar kapağı kadına çarpıp yaraladı
Son dakika gündem: Patlamayla birlikte fırlayan rögar kapağı kadına çarpıp yaraladı
Son dakika gündem: Patlamayla birlikte fırlayan rögar kapağı kadına çarpıp yaraladı
Son dakika gündem: Patlamayla birlikte fırlayan rögar kapağı kadına çarpıp yaraladı
Son dakika gündem: Patlamayla birlikte fırlayan rögar kapağı kadına çarpıp yaraladı
Son dakika gündem: Patlamayla birlikte fırlayan rögar kapağı kadına çarpıp yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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